Geleneksel Çin tıbbı uygulayıcısı Anne-Laure Germond bitkiyle ilgili, "İçerdiği apigenin, uykuya dalmakla bağlantılı beyin reseptörleri üzerinde etkili olan bir antioksidandır" diyerek, "Bu etkileşim kaygıyı azaltır ve uykuya elverişli, sakin bir ortam oluşturulmasına yardımcı olur" açıklamasında bulunuyor.

Germond, "Bu infüzyonu akşamları içmek, dinlendirici uyku evrelerini uzatarak optimum iyileşme için gereken derin uyku süresini artırır" diye vurguluyor.

Uykuya olan faydalarının yanı sıra, sindirim üzerindeki olumlu etkileri, büyük bir öğünden sonra şişkinliği azaltmaya ve sindirim sürecinin dengeli bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde bazı kas ve eklem ağrılarını hafifleterek genel bir iyilik hali sağlar.

Uykuya yardımcı olacak bu bitkiyi keşfettiniz mi? Papatya.

Nazik bir bitki

Anne-Laure Germond, "Papatya, vücut ve zihin üzerinde derin bir dengeleyici etki gösteren nazik bir bitkidir. Hafif uykusuzluk ya da kronik stres yaşayan danışanlarıma önerdiğim akşam ritüelidir. Bir fincan papatya çayı, vücudun yavaşlaması gerektiğini anlamasına yardımcı olur," diyor. İnfüzyon, yatmadan yaklaşık 30 dakika önce içilmelidir.

Germond, "Bir çorba kaşığı kurutulmuş papatya çiçeğini bir bardak sıcak suya koyup 5 ila 10 dakika demlemelisiniz" şeklinde tavsiyede bulunuyor. Ancak tüm papatyalar aynı değildir. "En fazla faydayı sağlayan Roma (veya asil) papatyasını tercih ederim. Alman papatyası güçlü olsa da, ilaç kullanan bazı kişiler için uygun olmayabilir," diye ekliyor. Ayrıca, aktif bileşenleri daha düşük yoğunlukta olan endüstriyel poşet çaylar yerine, bitki uzmanlarından alınan organik papatya çiçeklerini tercih etmek daha etkili olacaktır.

Papatya, doğal bir bitki olmasına rağmen herkes için uygun olmayabilir. Anne-Laure Germond, "Asteraceae familyasına alerjisi olanlar, hamile kadınlar ve antikoagülan kullanan kişiler papatya tüketmekten kaçınmalıdır," uyarısında bulunuyor. "Her durumda, sağlık uzmanına danışmak en doğrusu olacaktır," şeklinde ekliyor.