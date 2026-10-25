Yatmadan önce telefona bakmak, uykuya dalmayı güçleştirip uyku kalitesini düşürebiliyor. ABD’deki Harvard Medical School araştırmacıları, cep telefonlarından yayılan mavi ışığın uykuya geçişi sağlayan melatonin hormonunu baskıladığını ortaya koydu.

Harvard’da uyku tıbbı profesörü olan Dr. Charles Czeisler, bu etkiyi şöyle anlattı: “Yatmadan önce ekrana bakmak, beyninize hâlâ gündüz olduğunu söyler. Bu yüzden uykuya dalma süreniz uzar ve uyku kaliteniz düşer”.

ETKİSİ ERTESİ GÜNE UZANABİLİYOR

Uzmanların dikkat çektiği sorunlar arasında geç uykuya dalma, sık uyanma, göz yorgunluğu ve göz kuruluğu bulunuyor. Uyku öncesinde sosyal medya ve haberlerle meşgul olmak da beynin dinlenmesini engelleyerek stresi artırabiliyor.

Uyku sorunları, ertesi gün odaklanma güçlüğü ve yorgunlukla kendini gösterebiliyor. Uzun vadede ise uyku bozuklukları bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor.

YATMADAN EN AZ BİR SAAT ÖNCE EKRANLARI KAPATIN

Kaliforniya Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Matthew Walker, “Telefonu yatak odasından uzaklaştırmak uyku kalitenizi artırmak için en basit ve en etkili adımlardan biridir” tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar, yatmadan en az bir saat önce ekranların kapatılmasını öneriyor. Telefonda gece modu veya mavi ışık filtresi kullanmak, uyku öncesinde kitap okumak ya da meditasyon gibi sakinleştirici aktivitelere yönelmek de öneriler arasında yer alıyor.