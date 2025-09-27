ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek’in örgüt kurarak ailesine ait şirketlere ihaleler verdiğini açıkladı ve ‘’Örgüt Şeması’’ yayınladı. Şemada Melih Gökçek’in FETÖ bağlantıları, eşi Nevin Gökçek’in S.O.S Vakfı, oğlu Osman Gökçek’in Beyaz TV’si, Ahmet Gökçek’in Ankaraspor ve Osmanlıspor takımlarına yer veriliyor.

Şemada ayrıca Melih Gökçek’in Muradiye ve Erenköy Vakfı, Anket A.Ş, ANFA, ASKİ ve ANKAPARK ihale ve bağlantıları da konu ediliyor.

Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek ve Ahmet Gökçek’e bağlı olan belediye şirketleri, vakıf ve kuruluşlar ile şirketler ve bu şirketler ile bağlantılı isimler yer alıyor.

BOŞ GEZMEYİP OYNASINLAR

Yavaş, “Bu şema Gökçek’in nasıl bir örgüt kurup ailesini ve ailesine ait kurumları nasıl beslediğini ve ihaleleri nasıl verdiğini gösteriyor. Bu konu şimdiye kadar dava

edilmedi, biz bunlarla alakalı suç işlemek için çete kurmaktan dilekçe hazırlıyoruz’’ dedi ve şunları söyledi:

“Bir televizyon da ya bir futbol takımı kolay dönmüyor. Bazı şirketlere ihaleler vermek suretiyle buralardan finanse edilmiş. Benim eşim belediyeye girmez, çocuklarımız yanaşmaz Ama Gökçek boş gezmeyip oynasınlar diye oğlunun birine televizyon, birine de futbol takımı almış. Beyaz TV’yi, SES TV’yi, Osmanlıspor’u ve eşine ait SOS Vakfı’nı finanse etmiş. Şema Gökçek’in örgüt kurup ailesine ait kurumları nasıl beslediği ve ihalelerin verdiğini gösteriyor. Belediyenin mallarını da bazı cemaatlere vermiş. Suç duyurusunda bulunuyoruz.’’



54 DOSYA İÇİN BAŞVURU

Bu arada ABB avukatları, eski ABB Başkanı Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan soruşturmalarda verilen takipsizlik kararları için harekete geçti. “Kanun yararına bozma” yoluyla yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başvuru, 54 dosya için yapıldı.