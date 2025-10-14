ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser davası nedeniyle soruşturma izni istenmesi ve siyasi yasak iddiaları Ankara’nın önemli gündem maddesi oldu.

ALGI OPERASYONU

CHP yönetimi “Bu davanın içi boş” yorumu yapıyor. Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da “Mansur Yavaş, iktidarın yargı sopasıyla algı operasyonuna maruz bırakılmak isteniyor. Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında iddiaların yalan olduğu ortaya çıktığı gibi önümüzdeki günlerde de aynı süreç yaşanacak” dedi.

Nazlıaka yaptığı açıklamada “Ankara’yı parsel parsel satan hakkında bir soruşturma yok, bizim tertemiz belediye başkanımıza leke sürmeye çalışıyorlar ama leke tutmayacak” dedi ve şöyle devam etti:

“CHP birinci parti ve iktidar büyük bir hazımsızlık yaşayarak partimizi hedef alıyor. Belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı, il başkanlarımıza algı operasyonu yapıyorlar. Bükemedikleri bilekleri cezaevinde tutsak etmeye çalışıyorlar, amaçları korkutmak, susturmak ve sindirmek.

ŞEFFAF BAŞKAN

Mansur Yavaş’ın başkan seçildiğinden bu yana her şeyi şeffaf yaptığını belirten Nazlıaka, “Ankara’yı parsel parsel satan hakkında bir soruşturma açmazken bizim tertemiz belediye başkanımıza leke sürmeye çalışıyorlar” dedi.