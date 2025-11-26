İçişleri Bakanı’nın Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesinin yolunu açan raporun bilirkişisi, Polis Bakım Yardım Sandığı’nın iştiraki olan Polsan çıktı. 130 konserde usulsüzlük arayan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Polis Sandığı’ndan (Polsan) “özel görüş” aldıkları belirtildi.

T24’ten Tolga Şardan, konserlerle ilgili bilgilerin büyük bölümünde belediyece yapılan ödemelerde rayiç bedelin göz önünde bulundurulduğunu yazdı.

TECRÜBESİZMİŞ

Şardan şunları söyledi: “Şirketin internet sitesinde sahne sanatlarıyla ilgili organizasyonlar yapıldığı yönünde pek detaylı bilgi yok. Sahne ışıklandırması, dekor hizmetleri, teknik alt yapı hizmeti verildiği belirtilmesine rağmen şirketin referans göstereceği ticari faaliyetlerden de hiç söz edilmediği küçük bir incelemeyle anlaşılıyor. Sadece dört fotoğraf var.

Bu ilginç durum, ister istemez akıllarda ‘şirketin hangi kapsam ve tecrübe ile müfettişlere görüş verebildiği’ sorusunu getirdi kuşkusuz.”

Gökçekler Yavaş’a soruşturma için çalışıyor

CHP’li Umut Akdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, “Mansur Yavaş’a soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?” diye sordu. Akdoğan şunları söyledi: “Melih Gökçek, Mansur Yavaş’la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu’yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?

Oğlun Osman Gökçek, bakanlıklarda ‘Mansur Yavaş’a soruşturma verilsin’ diye kulis yapıyor mu?”