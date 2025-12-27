İktidara yakın medya dün yayınladığı haberlerde Mansur Yavaş ve ABB hakkında “Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için, kamu kaynaklarını da kendisi için kullandığı” gerekçesiyle soruşturma izni istendiğini yazdı. Ancak yeni gibi duyurulan soruşturma izni, İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2025’te verilmişti.

HEDEF YAPILDI

O tarihte soruşturma izni “Çorba soruşturması” olarak duyurulmuş, Yavaş’ın vatandaşa ücretsiz çorba ikramı, Ankapark şikâyetleri ve Karabük-Çankırı mitinglerinin inceleneceği belirtilmişti.

Ancak iktidara yakın basın, daha önce gündeme gelen bu iddiaları tekrar ısıttı ve Yavaş bir kez daha hedef yapıldı. Bu durum “İktidar, muhalefetin güçlü ismi Mansur Yavaş için kulp arıyor” yorumlarına neden oldu.

MAAŞ BİLE ALMADI

ABB’den yapılan açıklamada da, Mansur Yavaş’ın seçim döneminde belediyeden maaş bile almadığı belirtilerek “Bu hususa ilişkin 2023 yılına ait kamuya açık beyanları mevcuttur; incelenebilir, bakılıp görülebilir niteliktedir. Söz konusu dosya yeni olmayıp daha önce kamuoyuna da yansıyan açık bir dosyadır. ‘İlk kez gündeme gelmiş’ gibi servis edilmesi bir algı kampanyasının ürünü olduğunu açıkça göstermektedir” denildi.

Çorba Ankara’da suç Gaziantep’te müjde

CHP’li Umut Akdoğan “Ankara’da Mansur Yavaş çorba dağıtınca soruşturma açılıyor ama Gaziantep’te Fatma Şahin dağıtınca müjde diye duyuruluyor” dedi. Akdoğan “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sitesine girdiğinizde ‘Öğrencilere çorba dağıtımı’ bir müjde olarak veriliyor. Ama aynı hizmeti Ankara yapınca soruşturma açılıyor. Bu dumanı tüten çorba Ankara’da bir suç unsuru, Gaziantep’te bir başarı öyküsü mü? Allah size akıl, fikir, izan versin” diye konuştu. Akdoğan, Mansur Yavaş’a yönelik bu baskıların ters tepeceği mesajını verdi.