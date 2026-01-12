AKP, yeni yılla birlikte Ankara’daki su kesintileri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ı hedefe koydu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2021 yılında açıkladığı DSİ projesiyle 2050’ye kadar Ankara’nın su sorunu yaşamayacağı sözünü vermişti. AKP, Yavaş’a yönelik kampanya başlatırken, iktidara yakın medyada da “Ankara’ya haftalardır su bile verilemiyor” iddiaları yer aldı. Medyada ‘bidon’ görselleri paylaşıldı.

SORUMLULUK İKTİDARDA

Mansur Yavaş ise su kaynağı bulunması konusunda sorumluluğun iktidarda olduğunu belirtip belediyeye izin verilmediğinin altını çizdi. Belediye açıklamasında, “1990’lı ve 2000’li yıllarda kişi başına günlük 100–125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarı, 2025’te neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu durum bir beceriksizlik değil; derinleşen kuraklığın sonucudur” denildi.

Son anket ise AKP’nin yaptığı kampanyanın etkili olmadığını ortaya koydu. GÜNDEMAR Araştırma’nın 60 ilde 2 bin 365 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı ankette Yavaş’ın Erdoğan’a 26.4 puan fark attığı görüldü.

İKİNCİ TUR SORULDU

Katılımcılara, “Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi olsa ve adaylar; Erdoğan ve Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yöneltilirken, Yavaş diyenlerin oranı yüzde 63.17; Erdoğan diyenlerin oranı 36.83 oldu.