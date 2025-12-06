ABB Başkanı Mansur Yavaş, TRT Haber’in “Başkenti yine susuz günler bekliyor. ASKİ’nin bu seferki planı; gündüz saatlerinde suyu kesmek, gece saatlerinde suyu ‘kontrollü’ vermek” paylaşımına tepki gösterdi.
Mansur Yavaş “TRT’ye açık çağrı” diyerek “Halkı paniğe sevk eden, gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz. Manipülatif haberinizi derhal düzeltin” dedi. Yavaş’ın tepkisinin ardından TRT, haberini sildi.
TEKNİK BİR İŞLEM
Mansur Yavaş “ASKİ’nin özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü vereceğiz’ cümlesinin anlamı şudur: Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan teknik bir işlemdir” açıklamasında bulundu.