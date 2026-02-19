ABB'ye yönelik operasyonları değerlendiren Mansur Yavaş "Açıklamamızı yaptık. Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Benim hiçbir korumam yoktur. 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes yüzlerce defa hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş, oradan müfettişler gelmiş, soruşturulmuş ve büyük bir oranda tamamında ya takipsizlik kararı verilmiş ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir.

'ALNIMIZ AÇIK'

"Hakkımda yürüyen sadece iki tane soruşturma vardır. Onlar Danıştay'da itiraz ettiğim soruşturmalar. Bir tanesi imar rantını veto etmek, diğeri konserle ilgili yapılan ihalelerde denetimi tam olarak yapmadığım iddiasıdır ki bu konuda da daha önce bütün belediye başkanları hakkında sorumlu olmayacaklarına dair Danıştay'ın verdiği onlarca karar vardır. Dolayısıyla beni ilgilendiren soruşturulanlar hiçbir kararımız yok. Kaldı ki bir iddia geldiği zaman, Whatsapp mesajı da olsa mail de olsa teftişe bunlara iletip kendim soruşturuyorum. Kendi dönemimde de savcılığa gönderdiğim birçok dilekçe vardır.

Benim şöyle bir iddiam var. Ankara, bu ülke şeffaf bir şekilde yolsuzluk yapılmadan yönetilebilir. Bu konuda iddialıyız. Ankara'yı da yönetirken, bu iş bizim namusumuz. Haram para bizim ne benim ne ailemin gırtlağından giremez. Girenlerden de hesabını bizzat kendim sorarım. Alnımız açık. Buna rağmen operasyon yapacaklarsa önce Ankara halkının mallarını söğüşleyen, mallarına konan, milyarlarca liralık zarara uğratan insanlardan başlanması gerekir diye düşünüyorum yoksa adaletten bahsetmek mümkün değil."

'İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

İYİ Parti ittifakı iddiaları üzerine konuşan Dervişoğlu "Kurumsal kimliği ve varlığı ile Türk siyasetinde önemli bir yer işgal ediyor. İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi partiyle ittifakı söz konusu değildir. Böyle bir görüşme kamuoyuna açık şekilde yürütülür."

'RAPORDA 'TÜRK' KAVRAMI YOK'

İmralı komisyon raporuna ilişkin konuşan Dervişoğlu; "Benim komisyona nasıl karşı çıktığımı ve gerekçesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Kapsamlı denilen raporda İYİ Parti'yi ilgilendiren şu. Raporda İYİ Parti, 'komisyona daha önceden katılmayacağını belirtiliyor. Raporda 'Türk' kavramı yok. PKK'ya münhasır özel bir yasanın hazırlanacağına dair işaretleri de içinde barındırıyor. Son derece muğlak. Kapsamlı açıklamayı yarın saat 14.30'da kamuoyu ile paylaşacağım.