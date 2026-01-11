Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Saptama Komisyonu rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda tamamlanan asgari ücret toplantısının ardından açıklanan yüzde 22.90’luk zam oranı işçi tarafını memnun etmedi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2026 yılının ilk asgari ücretine ilişkin kararın oyçokluğuyla belirlendiğini ifade ederek, asgari ücretin brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olduğunu açıkladı. Ücret belirleme toplantısında yer alan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İŞÇİLER YETERSİZ BULDU

“Çok komik bir rakam. İşveren ve bakanlık yüzde 18.39 koydu masaya. Bu rakama itiraz edeceğiz” dedi. Serdaroğlu, “Bu hükümetin emekçi ile yürüme gibi bir derdi yoktur. Eşitlik ilkesine aykırı davrandılar.”

TÜRKİYE'DE 28 BİN 75 LİRA OLDU

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Türkiye'de net asgari ücret, 2025 yılında 22 bin 104 lira 67 kuruştu. Buna göre, toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu. Işıkhan, "Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir," dedi.