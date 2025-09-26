Kars’ta konuşan Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “23 yıl önce milletinize verdiğiniz sözlerin aynısını vererek bizi parti kurmaya mecbur ettiniz. Siz sözlerinizi tutmadınız diye, biz sizlerin verdiği sözlerin aynısıyla parti kurmak zorunda kaldık.” dedi. Ağıralioğlu iktidarı eleştirdi ve "Siyasetin Tayyip Bey tarafı teflon tava gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor" ifadesini kullandı.

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kars il Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında bazı temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Kars’a gitti.

Şehrin cadde ve sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz Ağıralioğlu, Kars Halk Eğitim Merkezi Kongre Salonu’nda düzenlenen halk buluşmasında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Partisi Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun konuşması öncesi söz alarak, Kars’ın çok zor durumda olduğunu dile getirdi.

Kars’ın başta göç ve sağlık sorunları başta olmak üzere zorda olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım: “Kars’ta tarım zordadır, hayvancılık zordadır, üreticimiz zordadır, çiftçimiz zordadır, emekli zordadır, ev hanımları ve öğrenciler zordadır. Hastanemiz yetersiz ve Erzurum’a gitmek zorundayız. Erzurum yollarında yıl içerisinde onlarca insanımız ölüyor. Üniversitemiz var; yıllardır öğrenci sayımızı artıramıyor her geçen gün azalıyor. Ciddi göç sorunumuz var ve Kars zordadır.” Dedi.

"10 buçuk ay önce kurulan partimiz 7. Sırada"

İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım’ın ardından ülke gündemini değerlendiren Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, henüz 10 buçuk ay önce kurulan partisinin 7. Sırada olduğunu söyledi.

Ülkeyi Cumhur İktidarının elinden alacaklarını belirten Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu şunları söyledi:

- 10 buçuk ay oldu kurulalı. Kurulduğumuzda 161. parti olarak kurulduk. Şu anda ilk 7 partiden birisiyiz. Allah nasip ederse kendisine güvenmiş, sabırla beklenmiş olan bizler, memleketi Cumhurbaşkanımızdan, AK Parti’den ve ortak oldukları Milliyetçi Hareket Partisinden, ‘bu koalisyonda bizde varız’ diyen bu milletin yaşadığı sorunlarda meşguliyeti olan herkesi kastediyorum. Memleketi ellerinden alacağız. Hani diyorlar ya ‘Nasıl alacaksınız?’ Sizi iktidara getiren milletle alacağız. 23 yıl önce siz milletin huzuruna geldiniz ve ‘milletimize refahı biz getireceğiz’ dediniz. Millette sizi bir şey zannetti. Millet sizi sözünüzün eri zannetti. Millet sizi fakirliği bitirecek, adaleti getirecek zannetti. Millet sizi memleketi ayağa kaldıracak zannetti. Sizi gerçekten faize düşman, ticarette bereketli ve hummalı imkan vereceksiniz zannetti. Millet sizi gerçekten mütevazı zannetti. Millet gerçekten sizi fakiri fukarayı düşünüyorsunuz zannetti. Millet sizi beytülmalı koruyacaksınız zannetti. Millet sizi devleti yönetirken liyakati kurumsallaştıracağınızı, akraba eş dost kayırmayacağınızı zannetti. Devlet sizi devletin imkanlarını partili ve partisiz diye ayırmayacaksınız diye zannetti. Millet sizi seçerken bu inançlıydı, bu inançsızdı, bu sizden de bu bizdendi, o Aleviydi, bu Sünni’ydi, bu Türkmendi, bu Türk idi demeyenceğizini zannetti. Millet sizi gerçekten evladı zannetti. Ama siz 23 yıldır memleketinizi utandırdınız. Milletinizin sevgisini, duasın, ümidini yıktınız.

- 23 yıl önce milletinize verdiğiniz sözlerin aynısını vererek bizi parti kurmaya mecbur ettiniz. Siz sözlerinizi tutmadınız diye, biz sizlerin verdiği sözlerin aynısıyla parti kurmak zorunda kaldık. Siz 23 yıllık iktidarınızda millet size umutla, duayla iktidar verdi. Ama siz milletinizin hissesine masuniyet ve gözyaşı düşürdünüz. Ağlayanların hepsinin tek derdi memleket derdidir. Artık size sözle, lafla bir şey deme şansımız yok. Diyince duyurma şansımız da yok. Bunu yap, şunu yapma dediğimizde de bizi ciddiye almıyorlar. Bizim bunlarla memleketi düzelteceğimiz bir durmumuz yok. O yüzden AK Parti’nin artık böyle bir siyasal iklimde memleketi millete teslim etmesi lazım. Niçin yapamadığının hesabını vermelidir. Biz AK Parti ve MHP’nin düşmanı değiliz. İktidara siyasi hasımlıkla eleştiride bulunuyor değiliz. Bizim sorumluluğumuz var ve sorumluluğumuz memleket bundan daha iyi nasıl olabilirin sorusunun cevabıyız biz.

"Siyasetin Tayyip Bey tarafı teflon tava gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor"

- Ama Tayyip Bey maharetli bir insandır. 23 yılda fakirliğin temelini oluşturdu. Cumhurbaşkanımız kabiliyetli bir siyasetçidir. 23 yıldır her şeyi yapmaya kudreti var. ‘İsmet İnönü’nün yüzünden bunlar başımıza geldi’ diyor. 23 yıldır beyefendiyi iktidarda tutuyor bu millet, ama Tayyip Bey ‘CHP’ye niçin oy vermemiz gerektiğini’ anlatıyor bize. Bize sorun çözen, soframıza bereket olan, aş, iş olan, evlatlarımızın umudu olan, yaşama sevincimiz olan bir imkanla yönetim kurması gerekiyorken, yapamadığı her şeyi CHP’ye yükledi. ‘CHP yüzünden bunların hepsi başımıza geldi’ diyor. Şimdi Özgür Bey’e daha yeni alışıyor. Kemal Bey’in canını çıkart. ‘Enflasyon niye var? Diyor. ‘Kemal yüzünden’, ‘faiz niye var’ diyor? Meral yüzünden. O Kemal’den bu Meral’den, siyasetin Tayyip Bey tarafı teflon tava gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor.

"İnsanlar sizden korkuyor"

- Kameraları görüyor insanlar konuşamıyor. Esnaf korkuyor, işadamı korkuyor sizden, evladı memur olan ana baba korkuyor sizden. Kendisi memur olan korkuyor sizden. Sosyal yardım kurumlarından destek alanlar bir şey yaparsınız diye kendinizden korkuyor. Şehit ve gazi aileleri bile sizden korkuyor. Siz korkmayın diye evlatlarını şehit vermişler sizden korkuyorlar. Siz ne utanmaz insanlarınız ya. Ne yapıyorsunuz ki korkuyorlar sizden. Sanki babanızın malını veriyorsunuz millete. Milet sizden kendilerine bir şey yapacaksınız diye korkuyor. ‘Biz size vekâlet verdik malımızı bekleyin’ diye biz size vekâlet verdi. Millet olarak canımıza bekleyin, biz size vekâlet verdik ki evlatlarımızın hayallerini besleyin. Biz size vekâlet verdik alın terimizin hakkını verin diye. Biz size vekâlet verdik ki plan ve programlar yaparak ülkemizi ayağa kaldırın. Biz size vekâleti bizim olanı yönetin diye verdik. Biz sizden değil siz bizden korkmalısınız.