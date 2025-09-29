Son dönemde 'amatör film' olarak tabir edilen ve kısıtlı bütçelerle filmlerin çekildiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'den açıklama geldi.

Köşger, valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, ağustos ayındaki asayiş çalışmalarına ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.

Köşger, bir gazetecinin "Adana'nın suçla birlikte anılmasına dair yaygın bir olgu var, bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine bu konunun kısa sürede oluşmadığı gibi kısa sürede de sona erdirilemeyeceğini dile getirdi.

Adana'nın bu yöndeki olumsuz imajını değiştirmek için hep beraber çalıştıklarını vurgulayan Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıya karşı bu imajı hep beraber düzelteceğiz. Ben Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şu talimatı verdim. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana'nın film platosu olarak doğal mekanlarını kullanılıp Adana'yı karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmeyeceğim, etmiyorum, talimatı da verdim. Sizin aracılığınıza buradan da kamuoyuna söylüyorum. Adana'nın imajını bozma noktasında bu tür filmlere, dizilere bundan sonra müsaade yok. Bir şehrin hak etmediği şekilde, bu şekilde karalanmış olması doğrusu isyan ettirici bir şey."