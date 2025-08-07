Kazadan sonra kaçmaya çalışan sürücü, bir kez daha kadının üzerinden geçmek üzereyken vatandaşların dikkati ve müdahalesiyle durduruldu. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ö.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının ağır yaralandığı öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİR KEZ DAHA ÜZERİNE SÜRDÜ

Kazanın hemen ardından araç sürücüsü Ö.K., olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi. Ancak yerde yatan kadına doğru tekrar yönelmesiyle panik büyüdü. Çevredeki vatandaşların anında müdahale ettiği olayda, sürücünün talihsiz kadını ikinci kez ezmesi son anda engellendi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ KAÇIŞI ENGELLEDİ

Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, panikle kaçmaya çalışan sürücünün vatandaşlarca çevrelendiği ve kaçışının engellendiği görüldü. Kalabalığın çabaları sayesinde olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Lisa Jane Di Palma’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan açıklamada, İngiliz turistin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Sürücü Ö.K. ise olay yerinden ikinci kez kaçmaya çalışırken polis ekiplerince gözaltına alındı. Görgü tanıkları ve iddialar, Ö.K.’nin alkollü olduğunu öne sürdü.