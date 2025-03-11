Doktorlar, yiyecekleri yanlış şekilde ısıtılmasından dolayı bunamaya yol açabileceğini söyledi. Demans hastalarının beyinlerinde rahatsız edici miktarda mikroplastik bulunmasının ardından mikrodalga plastik kaplar yeniden gündeme geldi.

Yapılan yeni bir araştırmada, mikrodalga plastik kapların kullanılmasının insanları mikroplastiklere maruz bıraktığı ve toksinlerin insan beyninde biriktiği ortaya kondu. Beyinde yaklaşık bir yemek kaşığı kadar mikroplastik ve nanoplastik (MNP) bulunduğu, demans teşhisi konulan kişilerde bu oranın üç ila beş kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

MUTFAKTA YAPILAN HATA DEMANSA NEDEN OLUYOR

Bu plastikler, DNA'ya zarar verdiği gibi kanser riskini de artıran 5 milimetrelik kısa plastik parçalar. Ayrıca, araştırmacılar vücuttaki plastik konsantrasyonunun karaciğer ya da böbrek gibi diğer organlarla karşılaştırıldığında beyinde 7 ila 30 kat daha fazla olduğunu buldular. Mutfakta yapılan bir hata bunamaya neden oluyor. Demans hastalarının beyinlerinde şok edici miktarda mikroplastik bulunduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, yiyecekleri yanlış şekilde ısıtılmasından dolayı bunamaya yol açabileceğini söyledi. Demans hastalarının beyinlerinde rahatsız edici miktarda mikroplastik bulunmasının ardından mikrodalga plastik kaplar yeniden gündeme geldi.

EN ÇOK ZARARI BÖBREK VE KARACİĞERE VERİYOR

Yapılan yeni bir araştırmada, mikrodalga plastik kapların kullanılmasının insanları mikroplastiklere maruz bıraktığı ve toksinlerin insan beyninde biriktiği ortaya kondu. Beyinde yaklaşık bir yemek kaşığı kadar mikroplastik ve nanoplastik (MNP) bulunduğu, demans teşhisi konulan kişilerde bu oranın üç ila beş kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu plastikler, DNA'ya zarar verdiği gibi kanser riskini de artıran 5 milimetrelik kısa plastik parçalar. Ayrıca, araştırmacılar vücuttaki plastik konsantrasyonunun karaciğer ya da böbrek gibi diğer organlarla karşılaştırıldığında beyinde 7 ila 30 kat daha fazla olduğunu buldular.

PLASTİK KAPLARDA YEMEK PİŞİRMEYİN

Bu mikroplastiklerin kan pıhtılarının oluşumuna, kalp krizine ve bağırsak mikrobiyomu riskinin artmasıyla bağlantılı çıktı. Uzmanlar özellikle, mikrodalga fırınlarında ısıtılan yiyeceklerin plastik kaplarının değiştirilmesi önerildi. Ottawa Üniversitesi'nden Dr. Nicholas Fabiano, 2016'dan 2024'e kadar geçen 8 yıllık sürede beyinde mikroplastiklerde artış olduğunu aktardı.

Toronto Üniversitesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Brandon Luu, plastik kaplarda ısıtılan yiyeceklerin havaya BPA ve ftalat salınmasına neden olabileceğini ve bunların yiyecekler tarafından emilerek yemek yeme sırasında vücudunuza sızabileceğini açıkladı.