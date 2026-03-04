TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat akşamı yayın akışında yer alan futbol müsabakası nedeniyle bir haftalık aranın ardından izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin merakla beklenen 20. bölümü, 6 Mart Cuma akşamı saat 20:00’da yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK İTİRAF GELİYOR

Yeni bölümde, karlar içinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eleni ve Fadime’nin bulunmasıyla birlikte kritik bir yaşam mücadelesi başlayacak. Bu zorlu süreç, Adil’in Oruç ve İso ile olan bağlarını derinleştirecek; Esme ve Adil arasındaki buzların erimesine ve ortak bir amaç uğruna birleşmelerine vesile olacak. Eleni’nin hayati tehlikesi Oruç’u duygusal bir hesaplaşmaya sürükleyecek, İso ve Fadime cephesinde ise ilk kez karşılıklı hisler dile getirilecek. Ancak Fadime’nin yapacağı beklenmedik itiraf, İso’nun tepkisiyle gerilimi tırmandıracak.

Diğer yandan, pikabın frenlerinin sabote edildiğini fark eden Şerif ve Zarife, bu durumu Esme’yi Furtuna Konağı’nda tutmak için stratejik bir hamleye dönüştürmeye çalışacak. Adil’in bu planlara karşı hazırladığı sürpriz ise dengeleri tamamen değiştirecek. Bölümün finaline doğru Esme, Furtuna ailesi için geri dönülemez bir süreci başlatacak; bildiği tüm gerçekleri Gezep’e ve henüz kimliği açıklanmayan bir başka isme anlatacak.