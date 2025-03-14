Japonya'da sosyal medya fenomeni Airi Sato, canlı yayında binlerce takipçisinin gözleri önünde vahşice öldürüldü. Saldırganın, borç meselesi nedeniyle ünlü yayıncının peşine düştüğü öğrenildi.

Olay, 42 yaşındaki Kenichi Takano'nun, Sato'yu canlı yayında bıçaklamasıyla gerçekleşti. Takano, genç kadına yaklaşık 13 bin sterlin borç verdiğini ancak borcun hiçbir zaman geri ödenmediğini iddia etti.

YAYINDAKİ BİR DETAY HAYATINA MAL OLDU

Airi Sato, günlük vlog içerikleri çekerek takipçileriyle anlarını paylaşan popüler bir yayıncıydı. Olay günü, Japonya'nın metro hatlarında yürürken canlı yayın açtı. Ancak yayın sırasında arka planda görünen bir bina, saldırganın onu bulmasını sağladı.

Polis kaynaklarına göre Takano, Sato'yu 2021'den beri takip ediyordu. Zamanla Sato'nun çeşitli bahanelerle borç istediği ancak geri ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Takano, alacağını tahsil edebilmek için yasal yollara başvurmuş ve mahkeme kararı aldırtmıştı ancak sonuç alamayınca vahşi saldırıyı gerçekleştirdi.

BİNLERCE TAKİPÇİ CANLI YAYINDA ŞAHİTLİK ETTİ

Sato saldırıya uğradığında 6.500'den fazla kişi yayını izliyordu. İzleyicilerden bazıları paniğe kapılarak yetkililere haber verdi. Görgü tanıkları genç kadının çığlıklarının canlı yayında duyulduğunu söyledi. Polis, olay yerinde 12 cm uzunluğunda bir bıçak bulurken, Takano gözaltına alındı. Saldırıdan sonra çekilen görüntülerde acil servis ekiplerinin Sato'nun etrafında toplandığı görüldü...