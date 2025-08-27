Sıcak havaların etkisiyle yaz aylarında en sık görülen şikayetlerden biri ödem oluyor. Şişkinlik, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlara yol açan ödemi azaltmak için uzmanlar, günlük beslenmeye mutlaka maden suyu eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

ÖDEMİN İLACI MADEN SUYU

Uzmanlar, yazın artan sıcaklarla birlikte ter yoluyla yalnızca su değil; magnezyum ve potasyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğini belirtti. Bu minerallerin yerine konmaması durumunda ödemin daha da artabileceğini söyleyen uzmanlar, “Maden suyu hem serinletir hem de elektrolit dengesini sağlayarak ödemin atılmasına yardımcı olur” dedi.

DOĞAL BESİNLER DE DESTEKLİYOR

Maden suyunun yanı sıra maydanoz, ananas ve karpuz gibi besinlerin de ödem atıcı etkisi olduğuna dikkat çekilirken, bu besinlerin günün erken saatlerinde tüketilmesi de öneriliyor. Ödemle mücadelede yalnızca beslenmenin değil, hareketin de önemli olduğunu belirten uzmanlar, orta tempolu yürüyüşlerin de ödemin vücuttan atılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. Ayrıca su tüketimi de çok önemli, yaz aylarında günlük 2,5 litre su içilmesi gerekiyor.

UZMAN UYARISI

Kronikleşen şişkinlik ve ödem şikayeti yaşayanların mutlaka bir uzmana danışması gerekiyor. Maden suyu ise yaz aylarında düzenli tüketilirse ödemi azaltarak vücudu daha zinde tutmaya yardımcı oluyor.