Takvim üzerine sonlansa da, Türkiye'de yaz mevsimi tam anlamıyla bitmiş değil.



Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşlar Kasım ayının sonunda dahi tişörtle gezmeyi sürdürüyor. Bu durum, tüm canlılar için doğanın dengesini bozarken, milyonlarca vatandaş ilk kez kasım ayının sonunda bu kadar çok sivrisinek ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmekte.

SİVRİSİNEKLER KIŞ UYKUSUNDAN UYANDI



Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sineklerin yüksek sıcaklıklar nedeniyle kış uykusundan uyandıklarını belirterek, özellikle sıtma hastalığını taşıyan culeks ve anopheles cinsi bazı sivrisinek türlerinin bu yıl çok sayıda hastalık vakasına neden olabileceğine dikkat çekti.

SALDIRMAYA VE KAN EMMEYE DEVAM EDECEKLER



Yapılan araştırmalar, kış aylarındaki sıcaklık artışının sinek popülasyonunda önemli bir yükselişe neden olduğunu gösteriyor. Türkiye'de yaygın olarak görülen culeks sinek türü, 1980'lerde yılda yalnızca 22 nesil sinek verirken, son yıllarda bu rakam 25-26 nesle kadar yükseldi. Nesil sayısının artması, popülasyonun ve dolaylı olarak hastalık vakalarının da çoğalmasına neden olmakta.



Türkiye'de yaklaşık 60 sivrisinek türü bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu konuda belediyelerin etkili bir eylem planı yürütmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, sineklerin kış uykusuna yatmadığına ya da kış uykusundan erken uyandıklarına dikkat çekerek, bu tür sineklerin yaz aylarında olduğundan daha saldırgan davranışlar sergilediğini ve daha yüksek oranlarda kan emdiğini belirtti.



