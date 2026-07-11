Sağlık Bakanlığı, yaz mevsiminde etkisini artıran yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşları sıvı tüketimi, beslenme düzeni ve güneşten korunma konusunda uyardı. Bakanlık, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin sıcak havalara karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

‘SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR’

Bakanlığın açıklamasında, sıcaklık ve nemin yükselmesiyle birlikte vücut ısısının arttığı, metabolizmanın ise bu değişime uyum sağlamaya çalıştığı belirtildi. Aşırı terleme nedeniyle vücudun sıvı ve mineral kaybettiği ifade edilirken, bunun baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve baygınlık hissi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.

‘GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMALARI GEREKİYOR’

Kronik rahatsızlığı bulunanlar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, küçük çocuklar, hamileler ile açık havada çalışanların sıcak havalardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu grupların gerekli önlemleri almasının önem taşıdığı belirtildi.

‘SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU TÜKETİN’

Yaz aylarında sağlığın korunabilmesi için dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi, yeterli miktarda su içilmesi ve gıda güvenliği kurallarına uyulması gerektiği ifade edildi. Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmesi tavsiye edilirken, günlük su ihtiyacının kilogram başına yaklaşık 35 mililitre olduğu, yetişkinler için bunun ortalama 2,5 ila 3 litre suya karşılık geldiği bildirildi.

‘ÇAY, KAHVE YERİNE AYRAN TERCİH EDİLMELİ’

Sıvı ihtiyacını karşılamak için çay, kahve ve gazlı içecekler yerine ayran, yarım yağlı süt ve doğal meyve sularının tercih edilmesi önerildi. Düzenli egzersiz yapan kişilerin ise terleme ile kaybettikleri sıvıyı yeterli miktarda su içerek yerine koymaları gerektiği hatırlatıldı.

‘VAKİT KAYBETMEDEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN’

Bakanlık ayrıca sıcak havalarda açık renkli, ince ve bol kıyafetlerin tercih edilmesini, serinlemek amacıyla ılık duş alınmasını tavsiye etti. Sıcağa bağlı rahatsızlık belirtileri görüldüğünde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtildi.

KAHVALTINDA PEYNİR, ZEYTİN VE SEBZE

Beslenme konusunda da çeşitli önerilerde bulunan Bakanlık, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tüketilmesini tavsiye etti. Kafeinli içecekler yerine süt, doğal meyve suları ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylarının tercih edilmesi önerildi.

‘HAMUR İŞİ VE KIZARTMALARDAN UZAK DURUN’

Açıklamada, kızartmalar, yağlı yiyecekler ve hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiği belirtilirken, yemeklerin haşlama, ızgara veya kendi suyunda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasının daha sağlıklı olduğu ifade edildi. Meyve ve sebze tüketiminin artırılması, tam buğday ekmeği, bulgur ve yulaf gibi lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesi önerildi. Tatlı seçiminde ise şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü veya meyveli tatlılar ile dondurmanın daha uygun seçenekler olduğu kaydedildi.

‘AÇIKTA SATILAN YİYECEKLERDEN KAÇININ’

Yaz aylarında gıda kaynaklı hastalıkların daha sık görüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılmasını istedi. Et, süt, yumurta ve balık gibi çabuk bozulabilen gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına uyulmasının besin zehirlenmelerini önlemede büyük önem taşıdığı vurgulandı.