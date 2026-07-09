Sıcak ve bayıltıcı yaz günlerinde ne kadar su içseniz de yeterince ferahlamış hissedemeyebilirsiniz. Bu gibi anlarda buzlu ve şekerli içecekler içmek de sanılanın aksine ferahlamaya yardımcı olmuyor. Şeker vücut ısısını yükseltiyor ve serinlemek isterken 5 dakika içinde daha fazla ısınmaya başlıyorsunuz. Tam da bu anda evlerde basit şekilde hazırlanan bir doğal içecek ile hem tüm yaz serinlemeyi mümkün kılabilir hem de bu doğal içeceğin faydalarından yararlanabilirsiniz.

SICAK YAZ GÜNLERİNE SERİN BİR 'DUR' DEYİN

Sıcak havalardan bunaldıysanız ve içtiğiniz hiç bir içecek yeterince serinlemenize yardımcı olmuyorsa halde evlerde kolayca hazırlayabileceğiniz bu doğal içecek sayesinde sizler de sıcak havalara serin bir dur diyebilirsiniz. Basit bir şekilde hazırlanan ve birden fazla faydası bulunana bu içecek ile yaz sıcağından kaçmak artık nefes almak kadar kolay hale geliyor.

Sıcak havalarda serinlemenin yolu olan içecek salatalıklı ve yeşil naneli ayran olarak karşımıza çıkıyor. Tuz ve limonla da desteklendiğinde bu sağlık deposu içecek yaz boyu serin kalırken sağlığınızı maksimum seviyeye çıkarmanıza olanak tanıyor. Sıcak yaz günlerinde sizler de evinizde sadece birkaç dakika içerisine bu acil destek içeceğini hazırlayarak serin bir 'oh' çekebilirsiniz.

SALATALIKLI VE NANELİ AYRAN NASIL HAZIRLANIR?

Salatalıklı ve taze naneli ayranı evlerde kolayca hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakika içinde hazırlanan ve sıcaklardan kaçmaya olanak tanıyan bu acil destek içeceğini hazırlamak için gereken malzemeler ve hazırlanışı şu şekilde karşımıza çıkıyor:

MALZEMELER

-3 yemek kaşığı ev yoğurdu (mümkünse hafif sulu)

-1 adet orta boy salatalık (kabuğuyla birlikte rendelenecek veya doğranacak)

-5-6 yaprak taze nane

-1 su bardağı soğuk su (daha fazla köpürmesi için maden suyu da kullanabilirsiniz)

-Bir çimdik kaya tuzu

-Arzuya göre buz küpleri

HAZIRLANIŞI

Salatalıklı ve naneli ayranı hazırlamak için tüm malzemeleri bir blender içerisine yerleştirin. Ardından nane yaprakları tamamen parçalanana ve içeceğin üst kısmında hafif bir köpük oluşana kadar blenderde çırpın. Ardında bir bardağa alıp serin halde içebilirsiniz.

Eğer blender kullanmak istemiyorsanız salatalığı rendeleyip naneyi incecik kıydıktan sonra su ve yoğurt le güzelce karıştırabilirsiniz. Ancak bu tatların birbirine tamamen karışması için yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında bekletmeniz gerekeceğini de unutmamalısınız.

Her iki yöntemde de dilerseniz ayranı hazırladıktan sonra içerisine birkaç damla limon ekleyerek hem ferahlatıcı etkisini artırabilir hem de C vitamini alımınızı güçlendirebilirsiniz.

BU FAYDASINI DUYAN HEMEN DENEMEYE GİDİYOR

Sıcak havalarda salatalıklı ve taze naneli ayran içmenin kendine has bir faydası var. Salatalıklı ve naneli ayran salatalığın yüzde 95'lik kısmının su olmasından kaynaklı olarak susuzluk sorununu gidermek için güçlü bir alternatiftir. Hızlı şekilde susuz kalmanın önüne geçmeye yardımcı olur. Bu sayede yaz boyu elinizde su şişesiyle gezmenize gerek kalmaz.

Ayrıca yoğurt ve tuz tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede vücudun elektrolit dengesi de korunmuş olur. Nane ise mentol içerikli yapısı sayesinde hem mideyi hem de solunum yollarını rahatlatarak yaz aylarında ferah bir his yaşamanıza yardımcı olur.