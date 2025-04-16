Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

ATATÜRK BASKILI FORMAYLA POZ VERDİ

Babası ile birlikte Atatürk baskılı Fenerbahçe formasını tutan Yaz Yıldırım o fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'BABAM İLE ATATÜRK'Ü KONUŞTUK'

Yaz Yıldırım yaptığı paylaşımda "Günaydın herkese babam ile Atatürk’ü konuştuk" sözlerini sarf etti. Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni topladı. Babası gibi koyu bir Fenerbahçeli olan Yaz Yıldırım'ın paylaşımı altına binlerce yorum geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yorumlarda Yaz Yıldırım’ın gelecekte kulübe başkan olması gerektiğini dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları;