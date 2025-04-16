Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
ATATÜRK BASKILI FORMAYLA POZ VERDİ
Babası ile birlikte Atatürk baskılı Fenerbahçe formasını tutan Yaz Yıldırım o fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
'BABAM İLE ATATÜRK'Ü KONUŞTUK'
Yaz Yıldırım yaptığı paylaşımda "Günaydın herkese babam ile Atatürk’ü konuştuk" sözlerini sarf etti. Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni topladı. Babası gibi koyu bir Fenerbahçeli olan Yaz Yıldırım'ın paylaşımı altına binlerce yorum geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yorumlarda Yaz Yıldırım’ın gelecekte kulübe başkan olması gerektiğini dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları;
Babamız, bizlere doğru yolu gösterdiği gibi; gelecekteki başkanımıza da doğru yolu gösteriyor.
Gün gelecek başkanlığa aday olacak ve diyecek ki; ben öyle bir babanın kızıyım ki beni kimse tehdit edemez.
Efsane başkanımız ve gelecekteki başkanımız yan yana gelmiş.
Şu güzelliklere bakar mısınız Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Yıldırım ve ilerideki başkanımız Yaz Yıldırım.
Aziz Baba Kızına Nasıl Fenerbahçe Başkanı olması gerektiği ile ilgili yol gösteriyor.
Günaydın, Fenerbahçemizin gelecekteki ilk kadın başkanı.
Fenerbahçe'nin ilk kadın başkanı olma fikrini bi düşün derim.