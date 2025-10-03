Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda düzenlenen ödül törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ödül alanları “demokrasinin değerleri için örnek kişiler” olarak niteledi. Steinmeier, “Onlar ülkemizin birlikte kalması ve toplumsal refah için çalışıyorlar. Her gün Almanya’nın daha iyi bir yer olması için çaba gösteriyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “ ödül alanlar arasında dijital dönüşümü insan odaklı geliştirenler, şiddet ve aşırılıkla mücadele edenler, çevre ve iklim için çalışanlar, gönüllü kuruluşlarda emek verenler ile bilim, sanat ve kültür dünyasında iz bırakan isimlerin bulunduğunu belirtti. Ortak noktaları ise toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası birlikteliği güçlendirmeleri” dedi.

TÖRENDE YAŞAMI VE ESERLERİ OKUNDU

1946’da Malatya’da doğan Özdamar, çocukluk yıllarını İstanbul ve Bursa’da geçirdi. 1965’te işçi olarak Almanya’ya gitti, daha sonra tiyatro eğitimi aldı. Berlin’de tanınmış yönetmenlerle sahne çalışmalarına katıldı, Paris’te “Tiyatro Yüksek Lisansı” yaptı.

Edebiyata 1982’de kaleme aldığı “Karagöz Almanya’da” adlı oyunla adım atan Özdamar, 1990’da “Anadil” kitabını, 1991’de ise ses getiren “Hayat Bir Kervansaray” romanını yayımladı. Bu romanıyla saygın Ingeborg-Bachmann Ödülü’nü kazandı.

Ardından “Haliç Köprüsü”, “Garip Yıldızlar Dünyaya Bakıyor” ve 2021’de yayımlanan otobiyografik romanı “Gölgelerle Sınırlandırılmış Bir Alan” geldi. Eleştirmenler, son romanını “başyapıt” olarak değerlendirdi.

Özdamar, bugüne kadar Chamisso Ödülü, Kleist Ödülü, Carl-Zuckmayer Madalyası, Bavyera Kitap Ödülü ve Almanya’nın en prestijli edebiyat ödülü kabul edilen Georg-Büchner Ödülü ile de onurlandırıldı.