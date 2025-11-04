Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşımın ardından Poyraz, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.
SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ
Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 31 Ekim’de görülen ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Poyraz için, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.
Savcılığın itiraz dilekçesinde, “Mevcut haliyle dosyada sanığın savunması alınmadığından, verilen tahliye kararının kaldırılarak sanığın yeniden tutuklanmasına ve bu amaçla hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” ifadeleri yer aldı.