Yazar Zeynep İpek İleriak ile 2021 yılında ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Kenan Or arasındaki ticari anlaşmazlık mahkeme salonlarına taşındı. İddiaya göre Or, bir güzellik merkezi şubesi açma fikriyle İleriak’tan maddi destek talep etti. Sevgilisinin bu girişimine destek olmak isteyen İleriak, 2020 model otomobilini satarak elde ettiği gelirin 100 bin TL’sini ortaklık payı olarak Or’a teslim etti.

Ancak iş yerinin faaliyete geçmesinin ardından kendisine vadedilen ortaklığın gerçekleşmediğini ve verdiği parayı geri alamadığını belirten yazar, soluğu savcılıkta aldı. İleriak’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Kenan Or hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BABAMIN MAAŞI KESİLMESİN" SAVUNMASI

Sabah'ın haberine göre, mahkemede suçlamaları reddeden sanık Kenan Or, parayı inkar etmezken bunun bir ortaklık sermayesi değil, borç olduğunu öne sürdü. Or, savunmasında "Zeynep, vefat eden babasından kalan yetim maaşının kesilmemesi adına resmi ortak olmak istemedi. Bana verdiği 100 bin TL tamamen borçtu" ifadelerini kullanarak beraatini talep etti.

TUTUKLU FENOMEN TANIK OLACAK

Davanın seyrini değiştirebilecek ifadeler ise güzellik sektörünün tanınan ismi, şu anda başka suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunan Neslim Güngen’den geldi. Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan Güngen, Zeynep İpek İleriak’ın iddialarını doğrulayan beyanlarda bulundu.

Güngen ifadesinde, "İpek Hanım'ın bu işe girmek için arabasını sattığını ve şube peşinatının bu parayla ödendiğini bizzat biliyorum. İlişkileri bittikten sonra İpek bana dert yanmış, Kenan'ın iş yerini kendi üzerine değil kardeşinin üzerine yaptığını ve kendisini devre dışı bıraktığını anlatmıştı" dedi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.