SÖZCÜ TV’de önceki gece Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk moderatörlüğünde yayınlanan Başkent Kulisleri programının konusu, SÖZCÜ Medya Grubu’na yönelik saldırılardı. DEM Partili Pervin Buldan “Öcalan medyanın dilinden rahatsız” demişti. Yazarımız Rahmi Turan, “Bu sözlerin hedefinde Sözcü Grubu geliyor. Sözcü, bağımsız, hiçbir holdinge bağlı olmayan kendi yağıyla kavrulan yayın kuruluşlarından biri. Bunları içeri atın filan mı demek istiyorlar, anlamadım. Kendilerine yakıştıramadım. Bu talep antidemokratiktir” dedi.

KAFASINA GÖRE

Turan şöyle devam etti: “Süreci doğal olarak destekleyenler olduğu gibi sakıncalı bulanlar da olabilir. Öcalan medyanın dilinden, medyanın yayınlarından rahatsız oluyormuş. Ama bu rahatsızlığın sonucu bir yayın organının hedef gösterilmesi midir? Buldan diyor ki ortadan kaldırılsın, bu ne demek şimdi, öldürülsün mü, asılsın mı?”

Yazarımız Emin Çölaşan da şunları söyledi: “Burada eleştirilmesi gereken Devlet Bahçeli’dir. Bu süreci, bu adamları tepemize çıkartma sürecini kendisi başlattı. Herkes kafasına göre konuşuyor. Komisyondan ne çıkar? Civciv çıkar, kuş çıkar. Başka bir şey çıkmaz. İktidarın bütün amacı DEM Partileri uyutup anayasanın belli maddelerini değiştirmek.”