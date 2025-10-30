Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim – 3 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden alışılmadık sıcaklıklar, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak.

Haritalara göre, Antalya, Adana ve Mersin gibi şehirlerde 3 Kasım Pazartesi günü sıcaklıklar 32 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu boyunca bu bölgelerde termometreler 28 ila 31 derece arasında seyredecek, plaj ve açık hava aktiviteleri açısından yazdan kalma günler yaşanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ise sıcaklıklar daha ılıman olacak; İstanbul ve Ankara’da 20-22 derece, İzmir’de 24-26 derece civarında seyredecek. Marmara ve Batı Karadeniz’de Perşembe sabahı ve Cuma gecesi yer yer sis ve pus görülebilir.

İç ve Doğu Anadolu’da gündüz sıcaklıkları 20-24 derece civarında olurken, gece sıcaklıkları sıfıra yakın seviyelere düşecek. Bu durum, özellikle yüksek rakımlı alanlarda hafif don riskini beraberinde getiriyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde ciddi bir yağış beklenmiyor. Sadece Karadeniz’in doğu kıyıları (Rize, Artvin çevresi) lokal ve çok hafif yağmur geçişi görme ihtimali taşıyor.