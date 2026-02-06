Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, içerik üreticileri için düzenlediği büyük makale yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Platformun yeni "Makaleler" özelliğini teşvik etmek amacıyla başlatılan yarışmada, seçilen isimlere kelimenin tam anlamıyla bir servet dağıtıldı. Milyonlarca görüntülenme alan metinler, yazarlarına bir gecede hayatlarını değiştirecek ödüller kazandırdı.

TEK BİR MAKALE İLE MİLYONER OLDU

Yarışmanın en büyük ödülü olan 1 milyon dolarlık (yaklaşık 43 milyon TL) çekin sahibi, "Beaver" takma adını kullanan içerik üreticisi oldu. Platformda paylaştığı makalesiyle 48 milyon görüntülenme ve 37 bin beğeni gibi devasa bir etkileşim oranına ulaşan kullanıcı, sadece birkaç satır ve analizle dünyanın en çok kazanan yazarları arasına girmeyi başardı. Musk’ın bizzat takip ettiği bu ödül süreci, dijital içerik üreticiliğinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

DERECEYE GİRENLERE SERVET DEĞERİNDE ÖDÜL

Yarışmada ödül alan tek isim Beaver değildi. X yönetimi, gelen eserlerin kalitesinin beklentilerin üzerinde olması nedeniyle ödül havuzunu genişletme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ve tarife politikalarını mercek altına alan "The Kobeissi Letter" hesabı, 19 milyon izlenme alan analiziyle ikinci sıraya yerleşerek 500 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Ayrıca, bu yarışmanın düzenlenmesine ilham kaynağı olan ve platformun en yüksek performanslı makalelerinden birine imza atan Dan Koe’ya da 250 bin dolarlık özel bir ödül takdim edildi.

MANSİYON ÖDÜLLERİNDE ANLAMLI BAĞIŞ

Ekonomi, kültür ve sosyal sorumluluk gibi farklı alanlarda içerik üreten dört isim de unutulmadı. Nick Shirley, Josh Wolfe, Kaizen Asiedu ve Ryan Hall, yazdıkları makalelerle 100 bin dolarlık mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı. Ödül alan isimlerden Josh Wolfe, kazandığı bu önemli miktarı dört farklı hayır kurumuna eşit şekilde bağışlayacağını açıklayarak takdir topladı. X platformunun bu cömert ödül dağıtımı, sosyal medyada içerik kalitesinin ne kadar kazançlı olabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.