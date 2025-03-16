Bitkiler, ağaçlar ve çalılar, bahar aylarının başında yapılacak erken budama işlemiyle gelecek yeşerme dönemi için çok daha hazır hale getirilmekte.



Erken budama olarak bilinen bu uygulama, mayıs ayı itibarıyla çiçeklerin çok daha canlı gözükmesine imkan tanırken, meyvelerin ise oldukça gür ve iştah açıcı büyümesine yardımcı olur. Mart ayının son haftalarında yapılacak budama işleminin özellikle rüzgarsız, kuru havalarda ve güneş altında yapılması tavsiye ediliyor. Bu durum bitkileri rüzgar ve nem yoluyla kapılan hastalıklardan koruyacaktır.



Ayrıca budama yalnızca dezenfekte edilmiş bir makasla ve bahçe merhemiyle yapılmalıdır. İşte uzmanlara göre mart ayında budamanız gereken 3 ağaç ve bitki...



ELMA AĞACI



Uzmanlar, birçok kişi tarafından merak edilen "Mart ayında elma ağaçlarını budamak mümkün müdür?" sorusuna evet yanıtını veriyor. Her deneyimli bahçıvan, temmuz ayında olgunlaşan elmalar için bahar mevsiminin başlarında budama yapılması gerektiğini bilir.





Dalların budanması, meyvenin açılmasına ve güneşte olgunlaşmasına yardımcı olur. Bu budama, mutlaka dikey olarak büyümeleri kapsamalı ve 40 santimetreyi geçmemelidir. Budama aşamasında tomurcukların oluşacağı sürgünleri bırakmanız gerekiyor.



AHUDUDU AĞACI



Sevilerek tüketilen meyvelerden biri olan Ahududu için de mart ayında budama işlemi uygulamanız gerekmekte. Sadece zayıf sürgünlerin yanı sıra, hasadın toplandığı sürgünleri de kesmeniz gerekir. Budamadan sonra 10-12 güçlü sürgün bırakmak ve bunları bir tele bağlamak önemlidir çünkü bu hamle, bitkinin kırılmamasına yardımcı olacaktır.





KAYISI AĞACI



Mart ayında budanması elzem olan ağaçlardan biri de kayısı ağaçlarıdır. Mart ayında kayısı ağacınızı budamadan önce, son hasadınızı yaptığınızdan emin olun. Yapacağınız bu budama işlemi, bir sonraki yeşerme dönemine hazırlıktır. Yeni sürgünlerin oluşumunu teşvik etmek için dalların inceltilmesi gerekir.