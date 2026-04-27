Antalya’nın Aksu ilçesinde örtü altında yetiştirilen erkenci karpuzlarda hasat dönemi başladı. Yaklaşık dört ay süren üretim sürecinin ardından olgunlaşan karpuzlar, üreticiler tarafından özenle toplanıyor.

TURFANDA KARPUZLAR PAZARA HAZIRLANIYOR

Hasadı yapılan karpuzların ağırlıkları 5 ila 10 kilogram arasında değişiyor. Turfanda ürünler, öncelikle iç piyasaya sunulmak üzere satışa hazırlanırken, önümüzdeki günlerde ihracat sevkiyatlarının da başlaması bekleniyor.

DEKAR BAŞINA ORTALAMA 5 TON

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, ilçede yaklaşık 1000 dekarlık alanda karpuz üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Boğatimur, bir dekarlık araziden ortalama 5 ton ürün elde edildiğini ifade etti.

ERKEN HASAT UYARISI

Antalya’da 15 yıldır karpuz ticaretiyle uğraşan Kasım Yaşar, karpuzun yeterli olgunluğa ulaşmadan hasat edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Yaşar, erken kesilen ürünlerin hem üretici hem de tüketici açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

Yerli tohum üreticisi ziraat mühendisi Hakan Benli, son yıllarda yerli tohum kullanımında artış yaşandığını belirtti. Benli, "Erken hasat edilen karpuzlarda yerli tohum daha fazla tercih ediliyor. Bu da dışa bağımlılığı azaltıyor. Ancak bu yıl kış aylarının soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle meyve tutumu ve büyüme süreci gecikti." dedi.

Karpuz üreticisi Osman Cirit ise sezon başındaki fiyatların üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.