Güneşli bir sahilde yazlık sahibi olmak pek çok kişinin hayali. Tatil bölgelerine artan ilgi dünyada ikinci ev alımını küresel ölçekte hızlandırırken, Property Finder tarafından yapılan kapsamlı araştırmada yazlık satın almak için dünyanın en iyi ülkeleri sıralandı. İşte 100 puan üzerinden sıralanan ilk beş ülke:

İSPANYA - 79.3/100

Her yıl dünyanın dört bir yanından on milyonlarca turisti ağırlayan İspanya; kültürel zenginliği, kolay ulaşımı ve yaşam tarzıyla listenin zirvesine yerleşti.

50 UNESCO Dünya Mirası Alanı, Avrupa'nın geri kalanına kıyasla uygun fiyatlı konut seçenekleri, güçlü ulaşım ağı ve yüksek yaşam kalitesi, İspanya'yı listenin zirvesine taşıdı.

FRANSA - 69.4/100

İspanya'yı ise Fransa takip etti. Yaşam kalitesi ve çevresel kaynaklar konusunda oldukça yüksek puan alan ülke, listenin ikinci sırasında yer aldı.

54 UNESCO alanı, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olması ve lüks yaşam arayanlara uygun seçenekler barındırması, Fransa'nın puanında belirleyici oldu. Fakat fiyatlar yüksek olduğundan daha çok üst gelir grubu için cazip olduğunun altını çizmekte fayda var.

PORTEKİZ - 65.8/100

Uygun fiyatlı konut seçenekleri, kolay oturum ve vatandaşlık imkanları, güneşli havası ve Akdeniz insanının sıcaklığıyla Portekiz üçüncü sırada yer aldı.

Portekiz'in yüksek puanında belirleyici unsurlar; yılda 300 günden fazla güneş alması, rekabetçi emlak fiyatları ve güçlü kültürel miras olarak açıklandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) - 65.4/100

İlk üç sırayı Avrupa ülkeleri alırken, onları BAE takip etti.

8 uluslararası havalimanı, 600'den fazla küresel noktaya uçuş, yabancılara yüzde 100 mülk sahipliği, Altın Vize ve sıfır emlak vergisi avantajı, BAE için belirleyici unsurlar oldu.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) 64.4/100

ABD, fiyat rekabetinde öne çıkmasa da fiyat/gelir oranında güçlü bir konuma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Büyük şehirler dışında uygun fiyatlı mülk seçenekleri, geniş coğrafya sayesinde çok çeşitli yaşam tarzı, ulaşım ve değer artışı açısından cazip seçenekler araştırmaya göre ABD'nin 5'nci sırada yer almasını sağlıyor.