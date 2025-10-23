Geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda tartışmalara neden olan 'katlamalı vergi' uygulaması için 2026 yılında yeniden harekete geçilmesi bekleniyor.



İktidarın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi Meclis'ten geçerken, söz konusu uygulamaya dahil edilmeyen ek vergiler ise gelecek yıl Meclis gündemine taşınacak.



Son yıllarda Türkiye'de artan yüksek kiralarla birlikte 'konut seferberliği' başlatıldığını duyuran iktidarın, gayrimenkul piyasasını dengelemek amacıyla tepki çeken bir düzenlemeye hazırlandığı ön sürüldü.



KATLAMALI VERGİ YENİDEN GÜNDEMDE



Ev sahiplerinin, sahip oldukları ilk daireden sonra her bir taşınmaz için ek vergi ödemesini ve söz konusu vergilerin mülk sayısı arttıkça katlanmasını öngören düzenleme ilerleyen günlerde Meclis gündemine sunulabilir.



Meclis kulislerinde ekonomi yönetiminin bu kapsamda hazırlıklar yürüttüğü öne sürülürken, uygulamanın hayata geçmesi halinde köyde evi olan ya da yazlık sahibi vatandaşlar da ilave vergi yükü ile karşı karşıya kalacak.