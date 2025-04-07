İspanya La Liga'da Real Valladolid sahasında Getafe’yi konuk etti. Valladolid maçı 4-0 kaybetti. Mücadelenin 67. dakikasında Valladolid yedek kulübesinde yaşananlar ise maça damga vurdu. Valladolid yedek kulübesinde Luis Perez, Juanmi Latasa'nın bacağına yumruk attı.
Takım arkadaşı Perez’i zor sakinleştirdi. Perez daha sonra kulübedeki yerinden kalkarak sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Real Valladolid, La Liga'da 16 puanla son sırada yer alıyor.