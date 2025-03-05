MVP tarafından yapılan açıklamada, Serrano’nun kadın boksunun gelişimi için önemli bir rol üstleneceği belirtilirken, "Amanda Serrano, kadın boksunda eşitlik için verdiği mücadeleyi sürdürecek ve yeni nesil kadın boksörlere rehberlik edecek" ifadelerine yer verildi.

KADIN BOKSUNUN EN BAŞARILI İSMİ

Amanda Serrano, boks tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Serrano, farklı sıkletlerde en fazla dünya şampiyonluğu kazanan kadın boksör unvanını elinde bulunduruyor. 2009 yılında profesyonel kariyerine başlayan ve ilk kemerini iki yıl içinde kazanan Porto Rikolu yıldız, şu anda tüy sıkletin (57 kg) en büyük şampiyonlarından biri olarak gösteriliyor.

2019’da Heather Hardy’yi mağlup ederek WBO kemerini kazanan Serrano, bu unvanını altı kez başarıyla savundu. Son olarak 15 Kasım 2024’te İngiliz rakibi Katie Taylor’a kaybeden efsane boksör, uzun süredir resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.

JAKE PAUL İLE ORTAKLIK KURDU

Amanda Serrano’nun MVP ile yolları ilk kez 2020’de kesişti. O dönemde Jake Paul’un profesyonel boks kariyerine başladığı gece Serrano da ringe çıktı ve üçüncü rauntta nakavtla kazandı. Bu performans Paul’un dikkatini çekti ve Serrano’yu yakından takip etmeye başladı.

Jake Paul ve Nakisa Bidarian’ın 2021’de MVP’yi kurmasının ardından, Serrano organizasyona katılarak şirketin kadın boksuna verdiği desteğin en büyük temsilcisi oldu. Paul ve Bidarian, Serrano’nun yeteneğini ve kadın boksunu yükseltme potansiyelini fark ederek onun kariyerine yatırım yaptı.

GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLİYOR

Amanda Serrano ve menajeri Jordan Maldonado, 2024 yılında MVP ile yeni bir iş birliğine imza atarak Porto Rikolu boksörleri keşfetmek ve geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda, Krystal Rosado (5-0, 2 KOs), Jan Paul Rivera (11-0, 6 KOs) ve Alexis 'Chop Chop' Chaparro (3-0, 3 KOs) MVP çatısı altına katıldı.

Ayrıca, MVP’nin Porto Riko’da düzenlediği ilk iki boks organizasyonunda genç yeteneklerin ön plana çıkması sağlandı. Serrano, artık sadece kendi kariyeri için değil, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için de çalışıyor.

MARKALARIN GÖZDESİ

Boks ringlerindeki başarısı, Amanda Serrano’yu büyük markalar için de cazip bir isim haline getirdi. 2024 yılında Verizon’un Total Wireless markasıyla ortaklık kuran Serrano, aynı yıl Subway Porto Riko ve CELSIUS’un reklam yüzü oldu. Porto Riko’nun en büyük market zinciri Econo ve Dodge Porto Riko da Serrano’yu destekleyen markalar arasında yer aldı.

Serrano’nun MVP ile imzaladığı sözleşme ve aldığı sponsorluk anlaşmalarıyla toplam kazancının sekiz haneli rakamlara ulaştığı belirtiliyor.