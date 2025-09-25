İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 2 çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı.

Hastaneye götürülen aileden Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü.

Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı

POLİS EVDE ÇALIŞMA YAPTI

Olay sonrasında ailenin yaşadığı adrese gelen polis ekipleri, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ailenin evinden toplanan örnekler ve deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.