Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankart nedeniyle yaşanan tartışmalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" yazılı pankartı taşıyan öğrencinin yaklaşık 6 dakika süren mezuniyet seremonisi boyunca pankartı elinde tuttuğu, fiziksel bir müdahalenin yaşanmadığı görüldü.

Olayın ardından pankartı taşıyan öğrenci Mustafa Malo, pankartının bilinçli şekilde kapatıldığını öne sürerek üniversite yönetimini suçlamıştı.

KABATAŞ VAKASINI HATIRLATTI

Son paylaşılan görüntülerde “engellendiği” söylenen görüntülerin tören boyunca açık kaldığı gözlemlenirken olay Gezi Direnişi dönemindeki "Kabataş'ta türbanlı bir kadının bir grup erkek tarafından dövüldüğü" iddiasını hatırlattı…

Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başörtülü bir kadının İstanbul Kabataş’ta tacize uğrayıp dövüldüğü iddiası Kanal D’ de yayımlanan görüntülerle yalanlanmıştı.

O görüntülere göre; 1 Haziran 2013 tarihinde saldırıya uğradığı söylenen başörtülü kadın, tramvay durağında beklerken, yanından 8-10 kişilik bir grup geçiyor. Kalabalık, kısa süre içinde genç kadının yanından uzaklaşıyor. Çevrede de olağandışı hiçbir hareketlilik gözlenmiyor. Beş dakika sonra 10-15 kişilik bir başka grup geliyor ve bir süre sonra görüntüden uzaklaşıyor. Çevrede yine bir olağanüstülük gözlenmiyor. Kabataş iskelesinin güvenlik görevlileri de normal işlerine devam ediyor. Ardından eşi gelen kadın hiçbir saldırıya uğramadan görüntüden uzaklaşıyor. Erdoğan Gezi eylemleri sırasında bulunduğu her ortamda, TV kanalında, mitinglerde “Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar” diyerek Kabataş yalanını ortaya atmıştı. Erdoğan’ın iddiasına göre; Belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup, bebeğiyle durakta bekleyen başörtülü kadını dövmüş ve üzerine idrarlarını yapmışlardı.