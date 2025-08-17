AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan yeni AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne, kamuoyunda ‘Yeliz’ lakabıyla tanınan AKP İstanbul eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın danışmanlığını yapan Aziz Enes Yılmaz atandı.

CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, Ağustos ayı meclis toplantısında bu atamayı gündeme taşıdı.

Küçükkaya mecliste yaptığı konuşmada, Aziz Enes Yılmaz ile Ahmet Hamdi Çamlı arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Küçükkaya, meclis toplantısında, “Atamalar bizzat Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapıldı. Başkan, yol arkadaşını seçmiş. Yeni görevlendirmeleri birlikte izleyeceğiz” diye tepki gösterdi.

Mehmet Ümit Küçükkaya şöyle devam etti:

“Hepsinin ötesinde Cumhuriyetimize Darbe diyecek kadar mevcut nizama karşı bir kişi. Simdi Aziz Enes Yılmaz, Tahir Büyükakın Başkanıma ve AK Parti grubuna tek bir soru soruyorum. Cumhuriyeti ‘darbe’ olarak nitelendiren vekilinizin açıklamalarına ne diyorsunuz? Ayni noktada misiniz? Yoksa zinhar ret mi ediyorsunuz?”

Aziz Enes Yılmaz

KOCAMAN’DAN SAVUNMA

Tartışmalar üzerine söz alan Meclis Başkanvekili Mustafa Kocaman ise “Bizim işimiz milletvekillerimizi burada konuşmak değil. Milletvekili danışmanlarının görevlendirilmesi bize özel bir durum değil. Milletvekilleri danışmanlarının şehirlere çok katkısı olabilir. Karar verecek kişi millettir” dedi.

Ahmet Hamdi Çamlı

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı

Sosyal medya platformu X’te açtığı Yelizadeley adlı sahte hesap nedeniyle “Yeliz” olarak adlandırılan Ahmet Hamdi Çamlı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla tanınıyor.

Çamlı, “Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden ilerleyemez” demişti. Çamlı, ayrıca X’te bir kişinin “50 bin kişinin katili bebek katili hain tövbe yapacak, siz de onunla övüneceksiniz” sözüne karşılık “Seninki sadece Dersim’de 50.000 bebe, yaşlı, kadın Alevi katletti” yanıtını vermişti. Ayrıca Cumhuriyet’e, “çamuriyet” demişti.