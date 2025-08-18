Türkiye’nin en büyük yelken festivali 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, 10 gün boyunca süren nefes kesici mücadelenin ardından İstanbul Boğazı’ndaki unutulmaz final etabıyla sona erdi. Yüzlerce yelkencinin ve teknenin katılımıyla 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festival; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki yarışların ardından heyecanla beklenen Yat Sınıfı etabı ile noktalandı.

Final gününde, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde; Rumeli Hisarı’ndan Kanlıca’ya, Beykoz’dan Sarayburnu’na, Üsküdar’dan Moda’ya uzanan ve Boğaz’ın görkemli köprülerinin altından geçen 32 teknelik filo yaklaşık 35 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Sert rüzgârlar ve güçlü akıntılarla dolu Boğaz’da verilen taktiksel mücadele, izleyenlere unutulmaz bir spor şöleni sundu. Boğaz’ın kıyılarında yelkenlilerin görkemli yolculuğunu izleme fırsatı bulan İstanbullular, hafta sonunu bambaşka bir heyecanla yaşadı.

Adrenalinin en yüksek olduğu Yat Sınıfı mücadelesinde “Büyük” kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak zirvede yer alan Fenerbahçe Doğuş takımı kazandı. İkincilik derecesi Ant Yapı Team / Sensei takımının, üçüncülük ise Enka / Cheese IV ekibinin oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasman liderliğini MYSK – Gelner Sailing Team elde ederken, ikinci sırada Ice Yachts – İstanbul Sailing Center / Alchera, üçüncü sırada ise Canias – İAS / Electron takımı yer aldı.

Yelken Festivali boyunca sert esen rüzgâr yelkencilerin en büyük sınavı oldu. Doğaya uyum sağlayan, rüzgâr geçişlerini en hızlı şekilde değerlendiren ve akıntılardan en iyi kaçan takımlar avantaj elde etti. Moda Deniz Kulübü’nde finiş yapan tekneler, İstanbul’un eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir mücadeleye imza attı.

SONUÇLAR:

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel sıralama:

Doğuş / Fenerbahçe 1 Ant Yapı Team / Sensei Enka / Cheese IV Coca Cola İçecek / Das Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 Gözalan / Alize M12 Akkök Holding / Cheese VIII Eker Sailing Team / Das Carina Zacapa Eker Yelken Takımı / Yayık Ayran Logo Yelken Takımı / Logo Eti / Alize M Eker 40 Tüpraş / Fenerbahçe 5 Garanti BBVA / Cheese V Beymen Club Sailing Team / Atlas Mediamarkt – İstanbul Sailing Center / Agent Borusan Racing / Evolution Mad Parfumeur / Mary MSI / Anything Goes

IRC3 ve IRC4 sınıfları genel sıralama: