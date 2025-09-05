Napolyon'un 226 yıl önce işgal ettiği Gazze’ye insani yardım götürmek için 70 yelkenli gemiden oluşan “Sumud” adlı konvoy Akdeniz’e açıldı.

TARİHİ FİLO

25 yolcu kapasiteli gemilerde 44 farklı ülkeden siyasetçiler, doktorlar ve sanatçılar bulunuyor. Gemilerin hedefi, Tunus’un ardından rotayı Gazze’ye çevirmek ve uluslararası dayanışma mesajı götürmek. Ancak İsrail’in 2010’daki Mavi Marmara olayında olduğu gibi müdahale ihtimali kaygı yaratıyor.

TÜRK VEKİLLER

Konvoya Türkiye’den de siyasi katılım oldu. Gelecek Partisi’nden Sema Ün, Saadet Partisi’nden Mehmet Atmaca ile Hüda Par milletvekilleri Faruk Dinç ve Necmettin Çalışkan bu deniz yolculuğuna katıldı. Sema Silkin Ün, “Umarım gemimiz salimen Gazze’ye ulaşır, ilerleyen günlerde nelerle karşılaşa bileceğimizin farkındayız’’ dedi. Milletvekili Mehmet Atmaca ise ‘’Dostlarımızla ve dalaştık, Gazze’ye doğru yola çıktık’’ açıklaması yaptı.

GEÇMİŞİN GÖLGESİ

Konvoy 2010’da Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan ve 10 Türk vatandaşının öldürül düğü baskını yeniden akıllara getirdi. Olay sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri gerilmiş, İsrailli komutanlara dava açılmıştı. Ancak 2016’da İsrail’in ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemesiyle davadan vazgeçilmişti. Bugünkü filo, 15 yıl önceki kanlı baskının yarattığı travmayı da yeniden gündeme taşımış durumda.

ABLUKA ALTINDA

Uzunluğu 41, genişliği 10 km olan Gazze, 1799’da Napolyon’un işgalinden bu güne acıların merkezi oldu. Osmanlı’dan İngiliz mandasına, ardından 1948’de Filistin kontrolüne uzanan tarih boyunca çatışmalarla anıldı. 2007’de Hamas’ın yönetimi devralmasıyla İsrail bölgeyi ağır abluka altına aldı. Bugün Gazze’de sadece Kerem Şalom kapısından mal, Erez’den ise sınırlı insan geçişine izin veriliyor. Filo, bu kuşatmaya dikkat çekmeyi hedefliyor.