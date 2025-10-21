İstanbul’un kültür ve eğlence hayatına yeni bir durak eklendi. Akmerkez’de açılan sosyal alan, yeme-içme markalarından sanat atölyelerine, DJ performanslarından yaratıcı etkinliklere kadar geniş bir deneyim yelpazesi sunuyor.

Açılış gecesi, Karnaval Medya Grubu’nun kürasyonunda gerçekleşen DJ performanslarıyla başladı. Katılımcılar, buzdan heykeller, fotoğraf köşeleri, dövme ve makyaj alanlarıyla kurgulanan sanatsal deneyimlere katıldı. Masterpiece iş birliğiyle düzenlenen atölyeler ve interaktif etkinlikler geceye renk kattı. Akmerkez’in yeni alanı Dekk, müzik, tasarım ve performans sanatlarını buluşturan atmosferiyle ilgi gördü.

11 Ekim itibarıyla kapılarını açan mekân, yoga ve pilates buluşmalarından yaratıcı atölyelere, kültür odaklı etkinliklerden DJ performanslarına uzanan takvimiyle İstanbul’un sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.