İstanbul Başakşehir Belediyesi, personeli için düzenlediği yemek ihalesinde en düşük teklif yerine daha yüksek maliyetli firmayı tercih etti. İhaleyi 85 milyon lira daha pahalıya sonuçlandırdı. AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki belediyenin açtığı yemek ihalesine 17 firma katıldı. Firmalardan 7’si eksik evrak nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı. Kalan 10 firmadan 6’sı 50 milyon lira ile 117 milyon lira arasında teklif sundu.

TEMAŞ İHALEYİ ALDI

Diğer 4 firmanın teklifleri ise 135 milyon lira ile 244 milyon lira arasında değişti. İhaleyi 135 milyon liralık teklifle Temaş Gıda A.Ş. aldı. AKP’li Başakşehir Belediyesi 2021 ve 2022’deki yemek ihalelerini de 13 milyon 477 bin ve 14 milyon 594 bin lira bedelle AKP’li İBB Meclisi üyesinin şirketine vermişti. Daha önceki yemek ihalelerini ise bir başka AKP’li Başakşehir Belediye Meclis üyesinin babasının şirketine verildi. 2020’deki Park yapım işi ise 14 milyon 709 bin lira bedelle AKP Başakşehir Mahalle Başkanının şirketine gitti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun görmezden geldiği 85 milyon lira farkla yeni parklar, sosyal tesisler, pazar yerleri yapılır burs verilebilirdi.