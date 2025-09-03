2019 yılında sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı 'Yemekteyiz' adlı yarışma programına katılan ve haftanın birincisi seçilen Reyhan S., daha sonra 'Reyhan Şef' adı ile sosyal medyada ünlendi ve bir restoran açtı.



İstanbul'da açtığı restorana gelen müşteriler ile arkadaşlık kuran ve güvenlerini kazanan Reyhan S., dini nikahlı eşi M.S.S. ile birlikte 4 kişiyi 28,5 milyon TL dolandırdı.

'ARAZİ KİRALAYACAĞIZ' DİYEREK MİLYONLAR TOPLADI



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Reyhan S., restoranına gelen müşterilere, dini nikahlı eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.





Bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şef'in, eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

VURGUN PARASIYLA LÜKS ARAÇ SATIN ALDILAR



Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.