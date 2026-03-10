Ticaret Bakanlığı, online yemek siparişi platformlarında uzun süredir tartışma konusu olan yüksek komisyon oranları ve karmaşık ücretlendirme sistemine yönelik yeni bir düzenlemeyi devreye alıyor.

Sabah'ın haberine göre, platformlar restoranlardan tahsil ettikleri komisyon, kurye ücreti, reklam bedeli ve görünürlük ücreti gibi tüm mali kalemleri satıcı panelinde ayrıntılı biçimde göstermek zorunda olacak. Ayrıca tüketiciler de sipariş verirken ödedikleri toplam tutarın hangi giderlerden oluştuğunu sipariş ekranında görebilecek.

ŞİKAYETLER ARTTI, BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Ticaret Bakanlığı’na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformların kullanımının hızla artmasıyla birlikte restoranlardan alınan ücretler de gündeme gelmeye başladı. Platformların restoranlardan komisyon, reklam, kampanya katılımı ve kurye hizmeti gibi farklı başlıklar altında kesinti yaptığı belirtilirken, bakanlığa yapılan şikayetlerde özellikle yüksek komisyon oranları, değişken ücretlendirme yapısı ve bu ücretlerin yeterince açık şekilde açıklanmaması öne çıktı.

KEYFİ ÜCRET TALEBİNE SINIR

Artan şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki düzenleme yetkisini kullanarak yeni bir karar aldı. Buna göre online yemek sipariş platformları artık restoranlardan “asli hizmet” adı altında ek veya keyfi ücret talep edemeyecek.

TÜKETİCİ DE MASRAF KALEMLERİNİ GÖREBİLECEK

Elektronik ortamda siparişin alınması, sisteme iletilmesi, ödeme sürecinin yürütülmesi ve sipariş altyapısına ilişkin temel hizmetler için ayrıca ücret istenemeyecek. Bunun yanında platformlar, restoranlardan kestikleri tüm ücret kalemlerini satıcı panelinde açık ve ayrıntılı şekilde göstermek zorunda olacak. Öte yandan sipariş ekranında ödedikleri yemek ücretinin hangi kalemlerden oluştuğunu görebilecek.