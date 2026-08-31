

Türk Dişhekimleri Birliği de diş aralarının temizlenmesinde kürdan yerine diş ipi veya uygun boyuttaki arayüz fırçalarının kullanılmasını öneriyor. Kürdanın sürekli olarak diş aralarına bastırılması, bölgede bulunan ve diş eti papili adı verilen yumuşak dokunun zarar görmesine neden olabiliyor.

DİŞ ETLERİNDE ÇEKİLMEYE YOL AÇABİLİYOR

Kürdanın sert ve sivri yapısı nedeniyle dişlerin arasına zorlanarak sokulması, diş etine tekrarlayan baskı uyguluyor. Bu durum zamanla dişlerin arasını dolduran üçgen biçimindeki diş eti dokusunun küçülmesine ve bölgede boşlukların oluşmasına neden olabiliyor.

Diş etinin çekilmesiyle diş kökünün bir bölümü açığa çıkabiliyor. Bunun sonucunda sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı hassasiyet gelişebildiği gibi, dişlerin arasında daha fazla yiyecek birikmesi de mümkün hale geliyor.

KÜÇÜK YARALAR ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Kürdanın sivri ucuyla yapılan sert hareketler diş eti, dil veya yanağın iç kısmında küçük yaralanmalara neden olabiliyor. Ayrıca tahta kürdanların kırılması veya liflenmesi durumunda küçük parçaların diş eti çevresinde kalması da mümkün. Oluşan yaralar ve dokuda kalan parçalar enfeksiyon ve apse riskini artırabiliyor.

Uzun süre aynı bölgeye sert şekilde kürdan uygulanması diş yüzeyinde aşınmaya da katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle kürdanın günlük diş arası temizliğinin yerine kullanılmaması gerekiyor.

KÜRDAN YERİNE NE KULLANILABİLİR?

Dişlerin arasındaki plak ve yiyecek artıklarının temizlenmesinde diş ipi ve arayüz fırçaları daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Özellikle diş aralarında daha geniş boşluk bulunan kişilerde uygun boyuttaki arayüz fırçaları tercih edilebiliyor.

Sürekli aynı noktaya yiyecek sıkışması, diş eti kanaması veya hassasiyet yaşanması durumunda ise yalnızca kürdanla bölgeyi temizlemeye çalışmak yerine diş hekimine başvurmak önem taşıyor. Çünkü tekrarlayan yiyecek sıkışmasının altında diş eti problemi, çürük veya mevcut bir dolgu ve kaplamayla ilgili sorun bulunabiliyor.