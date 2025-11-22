Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemi, geçen çarşamba günü öğrenciler tarafından protesto edildi. Yemekhane önünde rezervasyon uygulamasının kaldırılması için bildiri dağıtan öğrencilere Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından müdahale edildi.

Çarşamba günü yaşanan ÖGB müdahalesine ve rezervasyon uygulamasına tepki gösteren öğrenciler, öğrenci yemekhanesi önünde bir araya geldi. Öğrenciler, yaşanan sorunlara ve ÖGB müdahalelerine tepki gösterdi.

Özel güvenlik, öğrencilere yine müdahale etti. Özel güvenlik, öğrencileri yaka paça kampüs içinden dışarı çıkardı. Öğrencileri kollarından ve bacaklarından çekiştiren güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.