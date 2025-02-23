Dr. Chandrasekaran, yeni araştırmaların gazlı içecekler ve enerji içeceklerinin erkeklerde saç dökülmesi ve kaygıyı artırabileceğini gösterdiğini belirtti. Bu içeceklerin yüksek miktarda şeker ve katkı maddesi içerdiğini ifade eden uzman doktor, vücutta hormon dengesini bozarak genel sağlığa zarar verebileceğini söyledi.

YÜKSEK KAFEİN KORTİZOL SEVİYELERİNİ ARTIRIYOR

Ayrıca yüksek kafein içeriğinin kortizol seviyelerini artırdığını belirten Dr. Chandrasekaran, kortizolün stres hormonu olarak bilindiğini ve fazla salgılandığında vücuda zarar verebileceğini açıkladı: "Aşırı şeker tüketimi, dolaşımı zayıflatır ve iltihaplanmayı artırarak saç köklerini güçsüzleştirir. Bu da saç dökülmesine yol açabilir."

"Yüksek kortizol seviyeleri ve aşırı şeker, sinir sistemini aşırı uyararak kaygıyı artırır ve daha fazla saç dökülmesine neden olur" diyen doktor, bu içecekleri tüketenlerin bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları gerektiğini vurguladı.

ŞEKERLİ İÇECEKLER SAÇ DÖKÜLMESİ RİSKİNİ YÜKSELTİYOR

Yakın zamanda Surrey Live tarafından yayınlanan bir habere göre, Çin’in Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları, şekerli içecek tüketimi ile erkek tipi kellik (MPHL) arasındaki bağlantıyı inceledi.

Araştırma sonuçları, şekerli içecekleri fazla tüketen erkeklerin saç dökülmesi riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. MPHL (erkek tipi kellik) sorunu yaşayan erkeklerin, bu sorunu yaşamayanlara kıyasla neredeyse iki kat fazla şekerli içecek tükettiği belirlendi.

ŞEKERLİ İÇECEKLER HANGİLERİ?

Şekerli içecekler, aşağıdaki gibi farklı türlerde ilave şeker içeren içecekleri kapsar:

Kahverengi şeker

Mısır şurubu

Dekstroz, fruktoz, glikoz

Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Bal, laktoz

Malt şurubu, maltoz

Pekmez

Ham şeker, sakkaroz

Bunlara örnek olarak şekerli gazlı içecekler, meyve aromalı içecekler, spor içecekleri, enerji içecekleri, tatlandırılmış su, şekerli kahve ve çay gösterilebilir.