Almanya Duisburg Savcılığı ve Polisi, 7 Şubat 2025’te Voerde kentinde işlenen vahşi cinayetin ayrıntılarını açıkladı. Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Gülay U., imam nikahlı eşi tarafından planlanan saldırıda öldürüldü.

EŞİ SALDIRIYI CANLI OLARAK İZLEDİ

Kuyumcuda çalışan Gülay U., evine girdiği sırada arkadan saldıran 36 yaşındaki bir kişi tarafından kalbinden bıçaklandı. Çantasındaki 2 bin 500 Euro ve cep telefonu çalındı. Kadının imam nikahlı eşi, saldırıyı telefondan canlı olarak izledi.

Planlı takip ve pusu

Soruşturmalara göre 47 yaşındaki koca, eşi Gülay U.’nun yanında sürekli para ve altın taşıdığını öğrenince kardeşi 43 yaşındaki Gökhan Eryener’i devreye soktu. Eryener, iki kişiyi tutarak kadını yedi hafta boyunca takip ettirdi. Koca ve kardeşi, “Yanında 10 bin Euro ve altın var” diyerek cinayeti organize etti.

Tutuklamalar ve kaçış

Cinayetin ardından imam nikahlı koca ile iki yardımcısı yakalanarak tutuklandı. Ancak saldırganları bulan Gökhan Eryener, kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldı ve daha sonra Türkiye’ye kaçtı. Alman makamları, Eryener hakkında kırmızı bülten çıkardı ve Türkiye’den iadesini talep etti.

Polis, Eryener’in 1.71 boylarında, zayıf yapılı, kısa siyah saçlı ve sakallı olduğunu belirterek, “Görenler yaklaşmasın, doğrudan polisi arasın” uyarısında bulundu.

Olayın aile içi anlaşmazlık nedeniyle planlandığı, kocanın kardeşiyle birlikte hareket ederek bir mafya örgütlenmesi gibi cinayet organize ettiği aktarıldı. Tutuklanan iki zanlının üzerinde tabanca bulundu, ancak cinayette kullanılan bıçak henüz bulunamadı.

Cinayetin duruşmalarının ekim ayında başlaması, koca ve işbirlikçilerinin ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.