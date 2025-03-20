Bir kadın yeni aldığı evin duvarında ürkütücü bir mesaj buldu. Bu mesajı ciddiye alıp almaması gerektiği konusunda kararsız kalan kadın, mesajın sadece bir şaka olduğunu umduğunu belirtti. Ancak kocasının mesaj karşısında büyük bir panik yaşadığını ve basit bir karalama gördükten sonra tuhaf tesadüflerin meydana gelmeye başladığını açıkladı.

Sosyal medyada "Yeni bir eve taşındık" başlığını kullanan kadın, evin "çok eski" olmadığını, 1930'larda inşa edildiğini söylerken, "Bu mesajı, ön kapının posta kutusunun arkasında buldum" dedi. Mesajda "Hayaletin olduğu yerde!" yazıyordu ve kocası, bu mesajı kafaya taktığını açıkladı.

Kadın, "Bunun bir şaka olduğunu düşünüyorum ama kocam çıldırdı. Kazan bozuldu, bu yüzden bunun hayaletin hatası olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerine yer verdi. Kadın, önceki sahibin ve ailesinin 1990'lardan beri evde yaşadığını ve dolayısıyla bu yazının muhtemelen onlardan birine ait olduğunu belirtti.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, yorumda bulunurken bir kullanıcı "Kesinlikle şaka yapan bir çocuk. Yazım hataları ve harflerin birleştirilme şekli, bunun bir ilkokul çocuğuna ait olduğuna işaret ediyor" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Aman Tanrım, kocanız bu kadar panikliyor mu? Bu kadar basit bir şey yüzünden korkmak komik" diye ekledi.

Bazı kullanıcılar ise durumu eğlenceli bir şekilde ele alarak, "Eğer bir hayalet kötü bir şey yapıyorsa, sizi uyarması gerekmez. Eşyaları hareket ettirerek eğleniyor olabilirler, böylece siz ve kocanız birbirinizi suçlayıp kavga edersiniz, hayalet ise patlamış mısırını izler!" diye yazdı.