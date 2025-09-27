Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) El-Ayn kentinde yaşayan Ahmed Saeed, yeni çıkan iPhone 17’yi satın almak isterken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Saeed’in yaşadığı olay, bölgedeki tüketiciler için ibretlik bir örnek oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ahmed Saeed geçtiğimiz perşembe akşamı bir telefon mağazasına giderek orijinal görünümlü ve mühürlü kutuda iPhone 17 satın aldı. Eve gidip heyecanla kutuyu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Kutunun içinde telefon yerine küçük taşlar vardı.

Saeed’in belirttiğine göre, kutunun ağırlığı ve dış görünümü Apple’ın orijinal ambalajından farksızdı. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Saeed, hemen ürünü aldığı mağazaya geri döndü.

SATICI ŞOK OLDU

Mağaza sahibi de kutunun içindekileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan incelemede, ürünün Apple’ın resmi bayisi ya da yetkili distribütörü tarafından temin edilmediği ortaya çıktı.

Mağaza sahibi, “Ben de kandırıldım. Müşteriler genelde kutuyu mağazada açıp kontrol eder. Bu kez kontrol etmediğimiz için fark edemedik” diyerek kendisini savundu.

PARASINI GERİ ALDI

Olayın ardından Saeed, ödediği parayı geri aldı. Yaşadığı talihsiz deneyimi basınla paylaşarak diğer tüketicilere şu uyarıda bulundu:

“Kutunun görünümü orijinal paketle birebir aynıydı. Mağazada mutlaka açıp kontrol edin. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir.”