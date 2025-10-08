İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ünlü oyuncu ve şarkıcıların yer aldığı 19 isim jandarma eşliğinde ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



LOHUSA OYUNCU ZOR ANLAR YAŞADI



Aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan’ın gibi isimlerin yer aldığı soruşturma kapsamında 4 Eylül'de doğum yapan oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin de kan örneği ve ifade vermek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ifade vermeyi beklerken sütü akmaya başlayan oyuncu jandarmadan süt pompası talep etti. Bir aylık bebeğini evde bırakarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen genç oyuncunun ihtiyacı hemen yerine getirildi.