Pentagon içinden sızan bir yazışma ABD'nin İran ile girdiği savaşta kendisine destek vermeyen NATO müttefiklerinin üyeliklerini 'askıya alma' planını ortaya koydu.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili bu planların arasında İspanya'nın ittifaktan çıkarılması ve İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasına verilen desteğin geri çekilmesi bulunuyor.

ABD, İran'daki savaş sırasında üslerini ABD uçaklarına açmayan ve ABD üslerinin İran'a karşı kullanılmasını önleyen ülkeleri cezalandırmak istiyor.

Pentagon içindeki yazışmalarda bu temel askeri imkanların NATO için asgari standart olduğu belirtildi.

Bu hamleler özellikle Avrupa ülkelerindeki "hak sahibi olma" duygusunu kırmayı amaçlıyor.

İSPANYA NATO'DAN ATILACAK MI?

Trump'ın öfkesinin merkezinde İspanya ve İngiltere gibi kilit ülkelerin ABD operasyonlarına destek vermeyi reddetmesi yer alıyor.

İspanya'nın Sosyalist hükümeti Rota ve Morón üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Pentagon yetkilileri İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınmasının askeri operasyonlar üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını ancak sembolik etkisinin çok büyük olacağını değerlendiriyor.

Reutersa göre "bu hamlenin Avrupa genelinde ABD desteğini 'çantada keklik' gören anlayışı değiştireceği" öngörülüyor.

Washington, ittifakın artık tek taraflı bir yol olmayacağını müttefiklere göstermeyi hedefliyor.

'BİR CHURCHILL OLAMADIN'

ABD ayrıca İngiltere ile olan geleneksel bağlarını da bu yeni ceza mekanizması üzerinden değerlendiriyor.

Trump'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı savaş konusundaki tutumu nedeniyle "korkak" olarak nitelendirdi. Kendisinin bir "Churchill olmadığını" da ekledi.

Pentagon notunda İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine verilen diplomatik desteğin yeniden değerlendirilmesi bir seçenek.

Bu durum İngiltere'nin 1982 yılından beri hassasiyetle savunduğu bir meselede Trump müttefiki olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin elini güçlendirebilir.

Arjantin ve İngiltere bu adalar için savaşa girmiş, sonunda ada İngiltere himayesinde kalmıştı. Arjantin Başkanı Javier Milei'nin Trump'la da yakın bir ilişkisi var.

İngiltere başlangıçta üslerinden saldırı izni vermemiş ancak daha sonra sadece bölgedeki vatandaşlarını korumaya yönelik savunma görevlerine onay vermişti.

Trump bu duruma tepki olarak İngiliz uçak gemilerini "oyuncak" olarak tanımlamıştı.

YANIMIZDA OLMADILAR

Başkan Donald Trump 28 Şubat tarihinde başlayan savaşın ardından kapatılan Hürmüz Boğazı'nı açmak için donanma göndermeyen müttefiklerine yüklendi.

Trump verdiği bir demeçte NATO'dan ayrılma ihtimaline dair soruya "Benim yerimde olsanız siz de aynısını yapmaz mıydınız?" cevabını verdi.

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson ise yönetimin bu konudaki tavrını "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi ABD'nin NATO müttefikleri için yaptığı onca şeye rağmen onlar bize destek vermediler. Savaş Bakanlığı, Başkan'ın elinde müttefiklerimizin artık bir kağıttan kaplan olmamasını sağlayacak seçenekler bulunduğundan emin olacaktır. Müttefiklerimizin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini bekliyoruz ve bu konudaki iç değerlendirmelerimiz hakkında daha fazla yorum yapmayacağız" sözleriyle dile getirdi.